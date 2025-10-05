Terelu, Suso y Marta Peñate se imaginan haciendo reportajes en Honduras: "Los grabaría con una GoPro"

Rocío Belén Paleari 05 OCT 2025 - 10:00h.

Les preguntamos a los colaboradores qué noticias buscarían si fuesen como reporteros a los Cayos Cochinos

Además: ¿Es más difícil ser fiel si se es guapo? Los colaboradores opinan de la curiosa teoría de Noel Bayarri

En una semana marcada por emociones fuertes en 'Supervivientes All Stars', los colaboradores del programa Marta Peñate, Terelu y Suso Álvarez se prestaron a un divertido juego: imaginarse en la piel de cronistas en Honduras. La propuesta dio lugar a respuestas llenas de humor y ocurrencias.

Antes de su viaje a los Cayos Cochinos, Marta Peñate desveló lo que le gustaría hacer, si tuviera una GoPro: “Grabaría a la gente que se esconde a decir lo que piensa, los pillaría a todos”, comentó divertida.

Por su parte, Terelu se inclinó por la estrategia, habló de ciertas alianzas que le gustaría descubrir. Por ejemplo, cómo quedan luego de la expulsión de Fani Carbajo. “Además, me gustaría pasar unos días con Gloria y con Jessica, estar ahí de las tres viejas del visillo”, dijo.

Suso Álvarez, fiel a su estilo directo, puso el foco en lo sentimental. A él le gustaría saber los pormenores de la relación más comentada de todo el reality. “Yo sí creo que hay una relación entre ellos”, afirmó sobre Miri y Albalá, alimentando las especulaciones en torno a una posible trama amorosa.

El reality atraviesa momentos decisivos. La última expulsada fue Sonia Monroy, que se despidió dando un emotivo regalo a Miri, en una escena que conmovió tanto a la audiencia como a sus compañeros. Mientras tanto, los nominados son Gloria Camila, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno.

Además, Marta Peñate aterrizó recientemente en Honduras. Su llegada estuvo marcada por el emotivo reencuentro con Tony Spina. Pero más allá de lo sentimental, viajó con una misión clave: unificar a los concursantes.

Así, entre secretos, alianzas y romances, los colaboradores mostraron que, de viajar a Honduras como reporteros, cada uno aportaría su mirada particular. ¡Dale play al vídeo para ver todas las declaraciones!