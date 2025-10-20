Rocío Belén Paleari 20 OCT 2025 - 10:39h.

Los colaboradores debatieron sobre los concursantes que mejor y peor están sobrellevando la convivencia unificada en Playa Leyenda

Además, Sharon Spina opina sobre la boda de Tony y Marta en Honduras: "Nunca he visto así de emocionado a Tony"

Compartir







La unificación de las playas en 'Supervivientes All Stars' sigue dando mucho de qué hablar. Suso Álvarez y Anita Williams han sido los encargados de analizar quién se adaptó mejor a la nueva convivencia en Playa Leyenda, una fusión que ha cambiado por completo la dinámica del concurso.

La bomba de la unificación la lanzó Marta Peñate justo antes de casarse con Tony Spina en Honduras. Tras su espectacular entrada y el reencuentro con su pareja, la canaria sorprendió a todos los concursantes con un importante pergamino: "'Supervivientes All Stars', cuando estáis cada vez más cerca de convertiros en leyendas la situación se complica, a partir de este momento, 'Armonía' y 'Caos' desaparecen para siempre y viviréis en 'Playa Leyenda".

La noticia desató la alegría entre los participantes, aunque esta nueva etapa ha resultado más complicada de lo esperado para muchos. En exclusiva para esta web, Suso Álvarez y Anita Williams revelaron qué concursante se adaptó mejor a Playa Leyenda.

Un análisis que refleja cómo la unificación ha alterado por completo el tablero de juego y promete seguir dando sorpresas. ¡Dale play al vídeo para escuchar todo lo que los colaboradores tienen para decir!

Alejandro Albalá hace balance de su paso por 'All Stars' y sueña con un futuro junto a Miri: "Ojalá"

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Nos colamos en el plató de 'Supervivientes All Stars' para hablar en exclusiva con Alejandro Albalá, que ha sido el quinto concursante de 'All Stars' en decir adiós a la aventura más intensa de su vida televisiva. El concursante ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la temporada, tanto por su evolución personal como por su relación con Miri Pérez-Cabrero, la historia que nos tuvo a todos pegados a la pantalla.

La expulsión de Alejandro se vivió con máxima tensión. Y es que, tras la ceremonia de salvación en la que Gloria Camila logró librarse, el duelo final quedó entre él y Miri. Dos nominados, una relación en plena ebullición y una noche de nervios que acabó con la salida definitiva del concursante. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista!

Los colaboradores vaticinan el futuro de Miri Pérez-Cabrero en 'All Stars' sin Alejandro Albalá: "Se va a desquiciar"

Anita Williams, Suso Álvarez y Fani Carbajo analizan cómo le irá a Miri Pérez-Cabrero en el reality más extremo después de la expulsión de Alejandro Albalá, su apoyo emocional en Honduras. ¡Dale play al vídeo!