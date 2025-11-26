El lugar que ha conquistado al actor Richard Gere: "Soy de Galicia, desde la Antigüedad"

Jorge Bergantiños 26 NOV 2025 - 14:55h.

La relación del célebre actor de Hollywood con Galicia viene a través de su esposa Alejandra, natural de la localidad coruñesa de Oleiros

Richard y Alejandra Gere presentan 'Lo que nadie quiere ver', cuatro historias desgarradoras para visibilizar la dura realidad de las personas sin hogar en España

A CoruñaUna de las parejas más mediáticas del momento, la formada por Richard y Alejandra Gere, ha vuelto a España después de poner de nuevo rumbo a Estados Unidos, tras su estancia de un año en nuestro país. El objetivo principal de este viaje es la presentación del corto documental “Lo que nadie quiere ver” que han realizado de la mano de la organización 'Hogar sí', en el que se visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar en España.

En el photocall del estreno en los Cines Callao de Madrid, el matrimonio atendió a los medios de comunicación presentes. Ante la pregunta de qué significa España, Richard Gere respondió sin pensar, esbozando una sonrisa, “soy de Galicia, desde la Antigüedad.” La relación del famoso actor con la comunidad autónoma viene de la mano de su mujer, Alejandra, nacida en A Coruña y natural de Oleiros.

Esta visita se produce tan sólo un mes después de su cambio de residencia a los Estados Unidos desde la urbanización madrileña de La Moraleja, por motivos no confirmados, pero que podrían estar relacionados con la cantidad de viajes que realiza por compromisos laborales el actor estadounidense.

Oleiros, la casa de Alejandra y el municipio más rico de Galicia

A pesar de haber vivido durante meses en Madrid, el lugar que ha conquistado el corazón del actor protagonista de Pretty Woman es Galicia, concretamente Oleiros, donde la familia de Alejandra tiene una casa frente a la Playa de Bastiagueiro. Cada verano, los Gere, se reúnen durante días en la localidad y disfrutan de paseos en un entorno natural privilegiado.

El municipio gallego es el que más ingresos tiene anualmente de toda Galicia. Su renta bruta anual es de 47.098 euros en 2024, ocupando el puesto 36 a nivel nacional. Entre los habitantes de la localidad está Sandra Ortega, segunda persona más rica de España tras Amancio Ortega, su padre.

La pareja formalizó su matrimonio en 2018 y tienen dos hijos en común. En redes sociales, Alejandra ha mostrado en varias ocasiones su amor por la tierra que le vio nacer. Después de su mudanza en este 2025 a España, la presencia de ambos por A Coruña y su área metropolitana aumentó considerablemente, no solo en la época veraniega.

El pasado mes de abril, se produjo una de sus apariciones públicas más comentadas en tierras gallegas. El matrimonio visitó Inditex, en Arteixo, donde realizó un recorrido por las instalaciones. Lo hizo junto a Carlos Torretta, marido de la presidenta de la compañía Marta Ortega. Famosos como Rosalía o Rafa Nadal, también hicieron acto de presencia en el recinto de la multinacional textil en el último año y medio.

Pensilvania y Galicia, bosques en los que Gere se siente como en casa

Las similitudes entre Pensilvania, donde nació Richard, concretamente en Filadelfia, y Galicia son notables. Ambas están situadas al norte del país, fuera de los grandes focos y en un entorno donde la naturaleza y el color verde son protagonistas. Los parques naturales y las montañas forman parte tanto del estado como de la comunidad autónoma española.

En la misma premiere del documental, Alejandra manifestó entre risas y bromas un deseo que sería la guinda a la relación de Richard Gere con España “Quiero verlo jurar bandera y hacerle español. Su español es perfecto, pero no lo quiere decir”, aunque el actor respondió a todas las preguntas en inglés.

La próxima parada para la pareja en nuestro país será el próximo viernes en Murcia, donde encenderán el árbol de Navidad de la ciudad en un acción relacionada con su labor benéfica. Pretende visibilizar el trabajo con los niños con cáncer de la Fundación Aladina, que se localiza en la Región de Murcia. Allí colocarán la primera piedra del mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en España.