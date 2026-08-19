telecinco.es 19 AGO 2026 - 15:13h.

Alfredo Arrién, abogado de Manu Tenorio, confirma que se ha llegado a un acuerdo entre el cantante y sus inquilinos okupas

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En mayo de 2023, comenzó la peor pesadilla de Manu Tenorio. Hacía dos años, el cantante había firmado un contrato con unos inquilinos en torno a su vivienda de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y todo iba bien hasta que estos "dejaron de pagarle el alquiler". A partir de ese momento, empezó un calvario que llevó al artista a una situación de estrés y ansiedad que se hizo mediática en 2024.

Él mismo denunció entonces en la prensa que sus "inquilinos morosos" habían dejado de pagarle la cuota mensual, aunque "no se encontraran en una situación de vulnerabilidad" porque "los dos trabajaban en un restaurante".

La casa que Tenorio les había alquilado y cuyo contrato, según su versión, ya se había dado por terminado, era una vivienda familiar (un dúplex de más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios y una gran terraza) que el artista había adquirió tras su paso por 'OT 2001'. Después haberla alquilado durante un tiempo, su familia quería disfrutarla pero, en los últimos tres años, no han podido acceder a ella debido a lo que él ha llamado una "inquiokupación":

Tenorio reclamará por los "daños emocionales" sufridos

"Verano de 2025: otro verano que llega a su fin y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos "inquiokupas". Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy quien paga religiosamente. Así es el país en el que vivimos", dijo Tenorio el verano pasado en su cuenta de X.

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Los operarios ya han sacado los muebles de la casa

Ha sido ahora, en este mes de agosto de 2026, cuando el abogado del cantante, Alfredo Arrién, ha logrado la recuperación de la vivienda gracias a una homologación y a un pacto alcanzado con los ocupantes y con la intervención de una empresa especializada en desokupación:

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"Hemos conseguido recuperar la vivienda de Sanlúcar de Barrameda de Manu Tenorio a través de una homologación, un acuerdo particular con los okupas a partir de una empresa de desokupación. Mi cliente no descarta emprender acciones penales por los delitos de daños en la vivienda. Pudo darse cuenta de cómo estaba el estado de la vivienda", ha dicho el abogado.

"También reclamará por los daños emocionales o psicológicos sufridos durante los meses de incertidumbre por no poder recuperar su vivienda. Asimismo, se van a reclamar judicialmente todos los meses de alquiler sin pagar", ha concluido.

El programa de Telecinco 'Se mueve el verano' pudo captar con sus cámaras el momento en el que una empresa de mudanzas comenzaba a sacar los muebles de la casa en cuestión, una vez libre de ocupantes. Según los operarios, la vivienda se encuentra en "muy mal estado", motivo por el que, aunque esta parte del "infierno" que ha vivido Tenorio haya finalizado, todavía le queden batallas por ganar.