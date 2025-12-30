Iván Sevilla 30 DIC 2025 - 14:34h.

Con mucha tristeza, quienes conocían al chico de 20 años lamentan que "deja un vacío imposible de llenar"

Hallan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la crecida de un arroyo en Íllora, Granada

GranadaDespués del temporal que barrió Andalucía, dejando a pueblos como Cártama en zona catastrófica y también a dos muertos en Alhaurín el Grande, Zujaira llora la pérdida de Adrián, el motorista que la corriente arrastró en Granada.

Al chico de 20 años se lo llevó el agua embarrada de las intensas lluvias que causaron la crecida del Arroyo de la Cañada en la cercana localidad de Íllora. Por allí circulaba con su moto, hallada cuando lo buscaban a él.

Fuentes de la Guardia Civil y el alcalde del municipio Antonio Salazar detallaron que desapareció entre las 10:30 y las 11 horas del 28 de diciembre. Iba con un amigo, que sí logró ponerse a salvo in extremis.

No fue así en el caso de Adrián, que trató de atravesar con su vehículo el cauce ubicado en la Sierra de Parapanda. La corriente lo desplazó entonces camino abajo y posteriormente se activaron las tareas de búsqueda.

Con efectivos de la Benemérita y voluntarios, entre otros que participaron en ellas junto a drones y un helicóptero, al final consiguieron encontrar su cuerpo ya sin vida. Su muerte ha causado un inmenso dolor.

Natural de la pedanía de Zujaira, perteneciente al municipio granadino de Pinos Puente, en éste se decretaron tres días de luto oficial desde este 29 de diciembre, según comunicó el ayuntamiento.

"Acompañamos a su familia en este difícil momento y les ofrecemos todo nuestro apoyo y solidaridad. Que encuentren consuelo en el recuerdo de Adrián y en el amor de quienes le conocieron", publicó el consistorio.

"Duele más que lo que las palabras puedan explicar"

En las últimas horas, se han sucedido los mensajes de "pésame" y "fuerza" que muchas personas han enviado a los familiares de un "niño maravilloso y alegre", como destaca Soledad, una maestra que tuvo.

Gema, por su parte, apunta que pertenecía a una familia de "gente supertrabajadora". "Me duele el corazón solo de pensar lo cruel que llega a ser la vida", admite sobre el sentimiento que le ha producido su fallecimiento.

Pero si hay un texto emotivo que ha generado gran cantidad de reacciones ha sido el que ha publicado Esther en sus redes sociales. Adrián era del "círculo de amigos" de su hija, tal y como ha reconocido.

"Mi pueblo se queda un poco más vacío. Duele más de lo que las palabras pueden explicar. Duele su ausencia, su nombre. Este dolor no es lejano, es muy cercano. Deja un vacío imposible de llenar", ha escrito.

Esta vecina de Zujaira ha lamentado que Adrián "murió demasiado joven, sin aviso, sin tiempo y con toda la vida por delante. Lo buscaron durante horas, con el corazón agarrado a la esperanza hasta el último segundo".

"Ninguna madre está preparada para esto, no hay consuelo"

"Familias, vecinos, amigos… todos unidos por el mismo deseo: que apareciera, que esto no acabara así. Pero la vida, a veces, no avisa y no tiene piedad", expresa con profundidad la mujer.

"Ves crecer a los chicos sin darte cuenta y, entonces, el golpe es doble, porque ya no solo es tristeza, sino miedo. Es mirar a nuestros hijos y sentir cómo se encoge el alma. Es entender que la vida puede romperse en un segundo", reflexiona.

Esther cree que "ninguna madre está preparada para esto. Ninguna familia debería vivir algo así. Porque despedir a alguien tan joven no es natural. Porque no hay consuelo cuando se rompe el orden de la vida".

Añade que "los padres no deberían enterrar a los hijos" y admite que "duele imaginar a su familia volviendo a casa con un silencio que pesará para siempre porque perder a un hijo no se supera".

"Ojalá su recuerdo nos haga vivir con más conciencia"

Para cerrar esa parte de su extenso relato, que ha sumado más de 350 comentarios en la red social Facebook, la granadina reconoce que "se aprende a vivir con un hueco que nunca se llena".

Después, continúa reflexionando sobre esta "tragedia que obliga a parar" para "abrazar más fuerte" a nuestros seres queridos. "A decirles 'te quiero' sin dejarlo para luego", concluye.

"La vida es muy frágil. Adrián estaba ayer aquí y hoy lo hemos despedido", reiteró en su publicación antes de poner que "nadie sabe qué puede pasar mañana".

Por eso, Esther desea que "ojalá su recuerdo nos haga vivir con más conciencia, con más amor y con menos prisas": "Aprendamos a cuidar la vida mientras la tenemos", ruega.