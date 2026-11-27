Ceuta elige un diputado y dos senadores, y en ninguna de las dos votaciones hay reparto proporcional

Cómo se reparten los escaños de Navarra en las elecciones generales

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Cuatro días después de las generales de julio de 2023, el escaño ceutí en el Congreso seguía sin dueño definitivo. Faltaba escrutar el voto de los residentes en el extranjero, cerca de 3.000 inscritos para votar por correo, y el socialista Adil Mohamed estaba a 1.587 votos del popular Javier Celaya. El recuento final no cambió nada: el PP obtuvo 12.885 votos (38,76%), el PSOE 11.299 (33,99%) y Vox 7.742 (23,29%). Una ventaja de 4,77 puntos bastó para que el único diputado de Ceuta fuese del PP, mientras los más de 19.000 votos de socialistas y de Vox se quedaban sin representación en el Congreso.

Un diputado y un suplente

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General convierte a Ceuta, igual que a Melilla, en una circunscripción propia. Su artículo 162 lo resume en una línea: Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado”. En el resto de provincias los escaños se reparten entre varias listas con el método D’Hondt. En las dos ciudades autónomas, en cambio, gana la candidatura con más votos, sin segunda vuelta.

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Esa singularidad explica otra rareza de la papeleta ceutí. Como solo hay un escaño, cada candidatura al Congreso debe incluir un suplente, que es quien ocupa el asiento si queda vacante. La ley lo prevé de forma expresa: “Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla serán cubiertas por sus respectivos suplentes”.

Cuando el ganador se lo lleva todo, pequeños desplazamientos de voto bastan para que el escaño cambie de manos. En 2019, Vox fue la fuerza más votada en Ceuta con un 35,27%, por delante del PSOE (31,27%) y del PP (22,26%). Cuatro años después, el PP subió hasta el 38,76% y Vox cayó al 23,29%.

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Dos senadores con dos cruces

Para la Cámara Alta, el artículo 165 de la misma ley establece que las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores. En las provincias peninsulares se eligen cuatro y el votante puede marcar hasta tres nombres. En Ceuta, el elector dispone de dos cruces: la norma permite votar a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales y dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla.

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Si un partido concentra el voto de sus electores, puede llevarse los dos escaños, y eso es lo que pasó en 2023. El PP, con un 38,41%, sumó los dos senadores frente al 33,57% del PSOE y el 24,84% de Vox. Los elegidos fueron Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam Al Lal.

Más electores, poca participación

El censo electoral a 1 de enero de 2026 recoge 64.943 electores en Ceuta, 814 más que un año antes. De ellos, 61.667 viven en la ciudad y 3.276 en el extranjero. La participación es el punto débil: en 2023 votó el 55,64% del censo, por debajo incluso del 56,19% de 2019. Ese año se abstuvieron 26.778 ceutíes, más del doble de los votos que dieron el escaño al ganador.

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Quién se presenta el 29N

Seis candidaturas compiten por el escaño del Congreso:

PP : Rafael Martínez Peñalver Mateos, con Nabila Benzina Pavón como suplente.

: Rafael Martínez Peñalver Mateos, con Nabila Benzina Pavón como suplente. PSOE : Luis Manuel Tovar Gálvez, con Sandra María López Cantero.

: Luis Manuel Tovar Gálvez, con Sandra María López Cantero. Vox : Ana Belén Cifuentes Cánovas, con David Romero Díaz.

: Ana Belén Cifuentes Cánovas, con David Romero Díaz. Podemos : Ramón Rodríguez Casaubón, con Olga Moreno Santos.

: Ramón Rodríguez Casaubón, con Olga Moreno Santos. Se Acabó la Fiesta : Carlos Pavón Fumado.

: Carlos Pavón Fumado. Frente Obrero: Manuel Marcos Vidal Tejada.

Al Senado concurren cuatro candidaturas, con dos aspirantes cada una. El PP repite con Abdelhakim Abdeselam Al-lal y Cristina Díaz Moreno, sus dos senadores elegidos en 2023. La Coalición Senado de Progreso presenta a Abdel lah Abdel lah Mustafa y Nesrin Haddad Ahmed. Vox presenta a Francisco Javier Ruiz Enríquez y Ana García León, y Podemos a Mariam Ahmed El Asri y Jaume Piñol Salvatierra.

La oferta ceutí está entre las más cortas del mapa. Solo Ceuta, Melilla y Ciudad Real se quedan en seis formaciones al Congreso. En el Senado, Ceuta comparte con Alicante, Castellón, Ciudad Real y Melilla la cifra de cuatro candidaturas.