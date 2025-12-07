Estos son los números más buscados de la Lotería de Navidad

Las terminaciones fetiche podrían considerarse el 5, el 13 y el 7

Las 10 supersticiones más populares sobre la Lotería de Navidad 2025

Cada diciembre, cuando comienza la cuenta atrás, no sólo se alarga la cola en las administraciones, sino que ciertos números se convierten en auténticas pequeñas celebridades. Las razones de su demanda varían: superstición, efemérides, terminaciones que han tocado otras veces… Aquí desmenuzamos cuáles son los números que más buscan los compradores para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y por qué.

Terminaciones fetiche: el 5, el 13 y el 7

Una de las estadísticas más recurrentes señala que la terminación “5” ha sido la más premiada en la historia del sorteo. Esta cifra ha aparecido 32 veces como premio gordo, seguida de las terminaciones ‘4’ y ‘6’ con 27 veces cada una. Por esa razón, terminaciones como 00005, 10005 o incluso números con el ‘5’ en última posición se agotan antes en muchas administraciones.

Del mismo modo, el ‘13, por ser considerado tradicionalmente de buena o mala suerte, y el ‘7’, por su aura de “número mágico”, figuran entre los más solicitados. Al final, aunque las supersticiones no jueguen a la lotería, son muchos los que se dejan llevar por ellas.

Cifras vinculadas a acontecimientos recientes

Las fechas que marcan la agenda colectiva también condicionan la elección del décimo. Por ejemplo, en 2024 uno de los números que más éxito tuvo fue el 29104, que hace referencia a la fecha de la DANA que azotó Valencia.

Incluso en 2025 aparece otro número con demanda creciente: el 00093, vinculado al campeón de MotoGP Marc Márquez (nacido en 1993). También se apuntan a la alta demanda las fechas de la muerte del Papa, el 21 de abril, y del apagón que sufrió España el pasado mes de abril.

Este patrón demuestra que el “número de la suerte” no sólo responde a lo histórico, sino a lo simbólico: un acontecimiento trágico, una victoria deportiva, un hito social… se convierten en combinaciones buscadas.

Números “raros” o poco usados como contracorriente

Existe también un segmento de jugadores que apuesta más por lo inusual: combinaciones que han tenido pocas apariciones, terminaciones infrecuentes o números “pasados por alto” en sorteos anteriores. Las terminaciones de dos cifras que más se han repetido históricamente hasta 2024 han sido la ‘85’, con siete veces y la ‘57’, con seis.

El atractivo de esta estrategia radica en evitar que otros compren el mismo número y tengan que repartir el premio. Es más una apuesta emocional que una estrategia estadística.

¿Por qué se repiten los números más buscados?

La demanda alta de ciertas cifras genera un fenómeno de «autocumplimiento», no en términos de probabilidad, sino de ocupación de series: cuantos más pedazos de un número se venden, más personas comparten el mismo número, y más se difunde su fama.

En el contexto de asociaciones o clubs que venden participaciones, esto puede llevar a que esos números queden completamente agotados antes del sorteo. Según Wikipedia, “determinados números generan una alta demanda… lo que provoca fenómenos de peregrinación” hacia ciertas administraciones.

En definitiva: no es que esos números tengan más probabilidades, sino que más gente los compra.