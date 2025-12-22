La pescadería 'Pescados Elías' de Albalate del Arzobispo ha repartido gran parte del 23.112, quinto premio, entre sus clientes

Lotería de Navidad 2025, en directo: 79.432, el Gordo se fija en León premiando a una asociación de familiares de Alzheimer de Villalbino

Compartir







TeruelPescados Elías, la pescadería y tienda de alimentación de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo, ha repartido unos 3 millones de euros en décimos y participaciones de diez euros del número 23.112, que ha adquirido en la Administración número 1 de Andorra (Teruel), conocida como 'Minerín'. Este ha sido el primer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros a la serie.

Juan Carlos Elías, el propietario del establecimiento, ha indicado a Europa Press, que "la gente esta como loca". Ha añadido: "Me han dicho en la administración que habré repartido unos 3 millones de euros, prácticamente lo lleva todo el pueblo, casi no me lo creo, aunque yo confiaba en este número y, al final ha salido, ha habido suerte".

Elías está afiliado a este número desde hace 50 años. "Lo juego todas la semanas. Hay que celebrarlo, a ver cómo podemos porque hoy es un día de los que más faena hay en todo el año".

¿Dónde más se ha vendido este quinto premio?

El número 23.112 ,uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha llegado hasta 16 provincias: Teruel, Zaragoza, Granada, Vizcaya, Cáceres, Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Guipúzcoa, Gerona, Lérida, Madrid, Murcia, Salamanca, Valencia y Baleares.

En especial, ha regado el municipio turolense de Andorra, que cuenta con 150 series en su administración número 1 —donde lo adquirió el pescadero Juan Carlos Elías —. Zaragoza capital también cuenta con 20 series y Granada capital, con 10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El número fue cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.