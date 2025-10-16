Adara Molinero, en la cuerda floja: su amiga María pide el apoyo del público porque "está hecha para esto"

Rocío Belén Paleari 16 OCT 2025 - 15:55h.

La amiga de la concursante que está nominada defiende su continuidad en 'Supervivientes All Stars'

Además, los colaboradores vaticinan el futuro de Miri Pérez-Cabrero en 'All Stars' sin Alejandro Albalá: "Se va a desquiciar"

Compartir







El plató de 'Supervivientes All Stars' se convierte en un hervidero de emociones cada semana, y esta no es la excepción. Después de que Gloria Camila fuera salvada por decisión del público, Adara Molinero continúa nominada y su futuro en Honduras depende ahora del voto de los espectadores. Una situación que tiene en vilo a sus seguidores y, especialmente, a sus seres queridos.

Hablamos con María, amiga íntima de Adara, quien no duda en salir al paso para defender a la concursante. El camino de Adara en esta edición no está siendo nada fácil. Tras la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, muchos pensaban que la joven se vendría abajo. Incluso activó el protocolo de abandono, pero finalmente sorprendió a propios y extraños al decidir quedarse y demostrar su fortaleza.

Sin embargo, el concurso de Adara está dando mucho de qué hablar, sobre todo por los rifirrafes que mantiene con Miri Pérez-Cabrero. Las tensiones entre ambas llegaron al límite, cuando una discusión terminó en un enfrentamiento de los que hacen historia en el reality. Las imágenes inéditas mostraron a una Adara muy molesta que no se guardó nada: "No me hables más en todo el concurso", soltó a Miri. La respuesta de su compañera tampoco se hizo esperar, con ironía y reproches.

Pero María ve mucho más allá de las polémicas. Para ella, Adara está dando un auténtico espectáculo en Honduras, mostrando su lado más generoso y genuino. "Es una persona que abraza de verdad", asegura su amiga, destacando la entrega emocional de la concursante. Además, María subraya que Adara está sacando una faceta muy divertida, está fuerte físicamente y se supera a sí misma cada día en las pruebas de supervivencia.

Pero hay un dato que para María es clave y que debería inclinar la balanza a favor de Adara: "Es la persona con más días en 'Supervivientes' de España". Según su amiga, Adara acumula poco más de 160 días en Honduras, una cifra que la convierte en toda una leyenda del programa. María sueña con que la concursante siga rompiendo récords y por eso hace un llamamiento al público para que la apoye.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Adara siempre sorprende, está hecha para esto", sentencia María con convicción. Ahora solo queda esperar a que el público decida si quiere seguir viendo a Adara luchar en las playas de Honduras o si su aventura termina aquí. La tensión está servida.

Iván Sánchez, Miri Pérez-Cabrero o Adara Molinero: los colaboradores predicen quién dirá adiós

Con Noel fuera de juego, las nuevas nominaciones pasaban a ser una lista conformada en su mayoría por concursantes mujeres: Miri Pérez-Cabrero, Adara Molinero, Gloria Camila e Iván González entraron en la zona de peligro. Pero, en una gala cargada de emoción, Gloria Camila recibió el apoyo del público. Ahora, Iván, Miri y Adara son los que se juegan su continuidad en Honduras.

Entre tanta tensión nos metimos entre las bambalinas de Mediaset para saber qué piensan los colaboradores sobre quién tiene más números para irse. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!