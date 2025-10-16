Rocío Belén Paleari 16 OCT 2025 - 10:00h.

Eduardo Pérez-Cabrero defiende a su hija Miri, una de las grandes revelaciones de 'Supervivientes All Stars'

Además, los colaboradores vaticinan el futuro de Miri Pérez-Cabrero en 'All Stars' sin Alejandro Albalá: "Se va a desquiciar"

Compartir







Miri Pérez-Cabrero no deja de sorprender en 'Supervivientes All Stars'. Desde el inicio de la edición, se perfiló como una de las grandes concursantes y favoritas del público. Esta semana, después de que Gloria Camila se salvara, Miri sigue en la cuerda floja y continúa nominada, una situación que tiene a muchos espectadores en vilo.

La expulsión de Alejandro Albalá fue un golpe duro para la concursante y la audiencia. Desde el arranque del concurso, vimos cómo ambos se fueron acercando hasta convertirse en la gran trama romántica que día tras día seguían los espectadores. El duelo entre Miri y Alejandro fue muy reñido, pero finalmente él tuvo que abandonar los Cayos Cochinos.

En este contexto de tensiones crecientes, con las playas unificadas, los días que pasan y el hambre que se acumula, Eduardo Pérez-Cabrero defendió de su hija en exclusiva para esta web. Para él, Miri está cumpliendo exactamente lo que un reality como 'Supervivientes All Stars' exige. "Está dando momentos de muchísima intensidad", afirmó Eduardo. Si hay una razón para salvarla, según su padre, es precisamente esa: los grandes momentos que está regalando al programa.

Es que Miri no solo destaca por su trama romántica. La concursante ha demostrado ser una competidora de altura del reality más extremo de la televisión. Ha ganado varias pruebas y llegó a ser líder de playa, lo que demuestra que tiene madera de superviviente de verdad. Su capacidad para superar los retos físicos ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición.

Eduardo también destacó el enorme corazón que posee su hija y lo buena compañera que es con el resto de concursantes, no solo la fortaleza física. "Nos merecemos una concursante como ella", defendió Eduardo, convencido de que Miri aporta mucho más de lo que algunos piensan a la convivencia en Honduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, no todo es amor y paz en el concurso de Miri. A lo largo del reality, la concursante ha ido acumulando rifirrafes con varios compañeros. Con quien mantiene una relación especialmente tensa es con Adara Molinero. Por un momento, cuando Adara atravesó su crisis, pareció que las aguas se iban a calmar. Pero la relación entre ambas siguió deteriorándose y Adara, en el triángulo de fuego, llegó a espetarle: "No me hables más en todo el concurso".

Para Eduardo, lo único que hace su hija es regalarnos momentos dignos de ser recordados. "Los dioses apuestan siempre por las personas que tienen coraje", es el mensaje que le enviaría a la concursante. Y eso es precisamente lo que Miri está demostrando cada día en los Cayos Cochinos: coraje para enfrentarse a las pruebas, a las tensiones y a la dureza del concurso. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas de Eduardo!

Eduardo, padre de Miri Pérez-Cabrero, tras la expulsión de Alejandro Albalá: "Le daba fuerza y optimismo a mi hija"

Eduardo Pérez-Cabrero, padre de Miri, elogia el esfuerzo y la fortaleza mental de Alejandro Albalá tras ser el quinto expulsado y predice el futuro de su hija en Honduras, ¡dale play!

Alejandro Albalá hace balance de su paso por 'All Stars' y sueña con un futuro junto a Miri: "Ojalá"

El concursante abre su corazón tras la expulsión y revela, en exclusiva, sus expectativas sobre la relación con Miri Pérez-Cabrero una vez termine el reality. ¡Dale play para escuchar las declaraciones completas de Alejandro Albalá!