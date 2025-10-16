Abraham González defiende a su hermano Iván: "Ha sido líder dos semanas consecutivas"

Rocío Belén Paleari 16 OCT 2025 - 16:01h.

Iván sigue nominado tras la salvación de Gloria Camila, con quien mantiene una tensa relación y así lo defendían en plató

Además, los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el futuro romántico entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá

El plató de 'Supervivientes All Stars' se llena de tensión cada vez que suena el nombre de Iván González. El concursante sigue nominado tras la salvación de Gloria Camila, y se enfrenta al riesgo de ver truncada su aventura en los Cayos Cochinos. Conversamos en exclusiva con Abraham González, hermano del concursante, que no se guardó nada a la hora de defender el concurso del superviviente.

La relación entre Iván y Gloria Camila viene siendo uno de los temas más candentes del concurso. Ambos generaron mucha expectativa en el público cuando se anunció su participación, porque la prensa rosa los vinculó románticamente en más de una ocasión. Sin embargo, no bien empezó el concurso, en lugar de llevarse bien, ambos empezaron a tener rifirrafes que fueron en ascenso.

Abraham González, el hermano del concursante, no dudó en mostrar su apoyo incondicional y explicar por qué considera que Iván merece seguir en la competición. "Ha sido líder dos semanas consecutivas", dijo. Una afirmación que deja claro el papel destacado que su hermano viene desempeñando en las dinámicas del reality.

Pero eso no es todo. Abraham también aseguró que todavía queda mucho por ver del concursante, sobre todo en cómo se enfrenta a las pruebas. El hermano de Iván confía plenamente en sus capacidades y en que el público aún no ha visto todo lo que su hermano puede ofrecer en la isla. Para rematar su defensa, Abraham aclaró que junto con Torres y Miri "son los tres mejores supervivientes que hay en la isla".

Ahora, la decisión está en manos de la audiencia. La pregunta es si el público pensará lo mismo o si los cruces con Gloria Camila pasarán factura al concursante. ¡Dale play al vídeo para escuchar la defensa completa!

Los familiares de Gloria Camila e Iván González opinan sobre su guerra: "Tienen mucho carácter, pero se arreglará"

La convivencia en los Cayos Cochinos sigue dando titulares. Gloria Camila e Iván González, dos de los concursantes más polémicos de esta edición de 'Supervivientes All Stars', mantienen una guerra que no cesa.

Hemos preguntado a sus familiares qué opinan de esta situación. Abraham González, hermano de Iván, lo tiene claro: Gloria Camila e Iván no tienen ninguna relación, simplemente, Gloria Camila está "picada" con su hermano. ¡Dale play para escuchar las declaraciones!

Marta López sobre la nominación a Carlos Alba en 'Supervivientes': "Ha demostrado que es un caballero"

La convivencia en 'Supervivientes All Stars' arde después de la nominación más comentada de la edición. Iván González puso en la palestra a Carlos Alba, y el asunto no sentó nada bien ni dentro ni fuera de la isla. Nosotros nos colamos entre bambalinas para conversar con dos voces clave: Marta López, íntima amiga del cocinero, y Abraham González, hermano del nominador. Las versiones chocan, las opiniones vuelan y el debate está servido. ¡Dale play al vídeo y descubre las opiniones!