Natalia Rodríguez, la madre de Malén Ortiz, pide la intervención de la UCO de Madrid para resolver la desaparición de su hija

La familia de María Teresa Fernández, desaparecida en Motril, pide reforzar su búsqueda tras el caso de Francisca Cadenas

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Más de 12 años después de la desaparición de Malén Ortiz, ocurrida el 2 de diciembre de 2013 en Mallorca, la madre de la adolescente sigue tratando de averiguar qué pudo ocurrirle. Para ello, ha solicitado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asuma la investigación, y lo hace tras el reciente avance en el caso de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos mortales fueron hallados en Badajoz el pasado 11 de marzo, casi nueve años después.

Así lo ha explicado la madre de la joven, Natalia Rodríguez, en una entrevista con el medio balear 'Última Hora'. Según ha precisado, esta misma semana ha presentado un escrito ante la Guardia Civil para que la UCO de Madrid se haga cargo del caso. "Si han encontrado en Badajoz a Francisca Cadenas, también pueden hallar a mi hija", ha sostenido.

Natalia participó a principios de marzo en un encuentro sobre personas desaparecidas organizado por la fundación QSD, una cita a la que acuden otras familias con seres queridos en paradero desconocido, como la de Caroline del Valle, desaparecida en Sabadell en 2014. Allí habló con los hijos de Francisca Cadenas y, apenas unos días después, se confirmó el hallazgo de su cadáver, "un golpe tremendo" para ella. La resolución del caso en Hornachos, insiste, ha reforzado su decisión de pedir un impulso en la investigación del caso de su hija, una medida que también se ha reclamado en otros expedientes, como el de María Teresa Fernández, desaparecida en Motril en el año 2000.

La madre de Malén Ortiz asegura que ya existían sospechas sobre los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

La madre de Malén Ortiz afirma que ya existían sospechas sobre los detenidos por el caso de Francisca y considera especialmente duro que, la misma noche de la desaparición, agentes de la Guardia Civil llegaran a entrar en la vivienda de los sospechosos, aunque de forma muy limitada. Está convencida de que la víctima pudo haber estado allí desde el primer momento.

Natalia destaca que entre las familias de desaparecidos se crea un vínculo muy fuerte, ya que son "familias rotas" que siguen luchando por sus seres queridos. Según explica, cada caso resuelto, por doloroso que sea, también supone cierto alivio: "Cada vez que aparece una de estas personas muerta nos duele en el alma y nos impacta. Sin embargo, también celebramos que se detenga a los implicados y los lleven ante la justicia".

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Natalia Rodríguez espera que la UCO de Madrid pueda investigar el caso de su hija en Mallorca

En su caso, quiere saber qué ocurrió con Malén aquel 2 de diciembre de 2013 en Son Ferrer, así como quién o quiénes se llevaron a su hija y dónde está. A su juicio, la UCO de Madrid dispone de "muchísimos medios, humanos y técnicos" y ha demostrado su eficacia en casos complejos. Aunque mantiene reuniones periódicas con los investigadores en Palma, insiste en la necesidad de que intervenga esta unidad especializada. Además, reclama que la actuación sea con "carácter inmediato". "Esto es un infierno, un calvario", ha señalado. "Cada día me pregunto a todas horas qué le pasó a mi hija esa tarde. Ha pasado mucho tiempo y necesitamos respuestas de forma urgente", ha añadido.

La solicitud para que la UCO asuma el caso fue presentada el 23 de marzo, pero por ahora no ha recibido respuesta. Entiende que este tipo de procesos llevan tiempo y, además, el secreto de sumario sigue vigente. No obstante, la madre de Malén Ortiz denuncia desigualdades: "No puede ser que haya desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda". Reclama que se apliquen los mismos recursos en todos los casos y subraya que esclarecerlos es "una deuda con las víctimas". "No se imagina lo duro que es empezar un nuevo día y no saber nada de tu hija", ha lamentado. Aun así, mantiene la esperanza en la intervención de un equipo especializado: "Solo ellos pueden ayudarme", ha zanjado.