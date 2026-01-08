telecinco.es 08 ENE 2026 - 12:24h.

Sandra llegó a las villas para comunicar que ‘La Isla de las Tentaciones’ llegaba a su fin

La alarma de la tentación de manzanas Envy suena en las villas y marca el camino hacia la hoguera final

Compartir







El final de ‘La Isla de las Tentaciones’ ya está aquí. La semana pasada sonó la alarma de la tentación de manzanas Envy en ambas villas para anunciar la llegada de Sandra Barneda, quien comunicó a los concursantes que tenían que decidir cuál era su soltera o soltero favorito, poniendo así fin a la experiencia del resto de los tentadores. Además, anunciaba también la hoguera de solteros que se celebraría tras esa decisión.

Esta semana la alarma de la tentación de manzanas Envy marcó el pistoletazo de salida de las hogueras finales. En el programa del martes pudimos ver terminar la hoguera de solteros que había comenzado la semana pasada, y es que esta dio para mucho... La llegada de Gerard no dejó indiferente a nadie. El tentador entró con dos maletas “llenas de imágenes inéditas de él con Claudia” y con la cara pintada de “ratoncito”, el apodo cariñoso con el que se llamaban Gilbert y Claudia. Por otro lado, Borja apareció con una tarta recordándole a Darío el cumpleaños de Almudena, el cual no había celebrado en los últimos años. Borja alardeó de haber respetado y valorado más a Almudena en el tiempo del programa que él en 11 años de relación.

En la hoguera de solteras no quedó títere con cabeza. Esta dejó momentos muy tensos, tantos que hasta Sandra Barneda tuvo que abandonar la hoguera. La primera en llegar fue Mara, la soltera favorita de Juanpi, que entró 'matando' una 'mosquita' para “acabar el trabajo que no hizo su suegra”. Sandra no se olvidó de recordarle que Juanpi le había sido infiel dos veces fuera del programa. Además, Mara llevó consigo un peluche que le había regalado Sandra a Juanpi, algo que desató todavía más el enfado de la gaditana.

Le siguió Mari, la exnovia y soltera favorita actual de Gilbert, que entró con una fotografía de Cloe, el perro de Claudia y Gilbert, provocando la ira de Claudia. Tras ella entró Érika, quién llegó para enfrentarse a Andrea, pero acabó protagonizando momentos tensos con todas las chicas. "¿Dónde está mi club de fans?", preguntó la tentadora.

Finalmente, la entrada de Cristina puso la guinda del pastel a estos encuentros tan angustiosos. Después de numerosos gritos y reproches, la tentadora le anunció que Darío le pediría matrimonio al terminar la experiencia, sacando un anillo y lanzándolo al suelo. Esto provocó un sinfín de comentarios entre las chicas, como “mala persona” o “persona podrida”, algo que Almudena le dijo directamente a la soltera.

Después del nerviosismo y la tensión que se vivieron en las hogueras de solteros, todos regresaron de vuelta a sus villas. Y momentos después, Sandra entró en ‘Villa Playa’ acompañada del sonido de la alarma de la tentación de manzanas Envy. Con su famoso “todos al sofá”, la presentadora les comunicó que ‘La Isla de las Tentaciones’ llegaba a su fin. “En este mismo instante, vuestro camino y el de vuestros solteros se separan, es el momento de decirles adiós”, explicó la presentadora. Sandra dejaba unos minutos a las chicas y sus solteros para que pudieran despedirse, e insistía en que volverlos a ver o no dependería de la decisión que tomaran.

Minutos después ocurrió lo mismo en ‘Villa Montaña’, donde Sandra entró también con el sonido de la alarma de la tentación de manzanas Envy de fondo. “Vuestros caminos y el de vuestras solteras favoritas se separan ahora mismo”, anunció Sandra Barneda.

Las despedidas estuvieron llenas de lágrimas. En ‘Villa Playa’, Almudena y Borja protagonizaron un momento muy íntimo y emotivo, y sellaron su despedida con un beso en la boca. Sandra, se despidió de Andrea entre lágrimas. Y, Gerard y Claudia lo hicieron a su estilo, con la confesión del soltero de que ella “ha tocado su corazoncito”. En ‘Villa Montaña’, todos se despidieron de sus solteras entre agradecimientos y confesiones de que este había sido un momento uno de los momentos más duros de la experiencia.

Si las despedidas habían sido difíciles, las hogueras finales lo fueron aún más. Los primeros en ser convocados fueron Juanpi y Sandra, un encuentro lleno de reproches y que nos dejó con imágenes como la de Juanpi abandonando la hoguera. La hoguera de Gilbert y Claudia fue una auténtica montaña rusa en la que ambos acabaron destrozados. Después de ellos, llegó el turno de Andrea y Enrique, que a pesar de llevar poco tiempo en el ‘reality’, también dejaron hueco para diversas recriminaciones. Finalmente, Darío y Almudena, cuya hoguera era una de las más esperadas del programa, protagonizaron escenas especialmente dolorosas que incluso emocionaron a Sandra Barneda.