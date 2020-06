El origen, las secuelas o la vacuna, las dudas sobre el coronavirus que aún están por responder

Política y ciencia luchan por aclarar el origen de este virus. Los investigadores no dudan en situarlo en los murciélagos. Su paso a los humanos ya no está tan claro. El pangolín, un mamífero del que solo existen ocho especies (cuatro en Asia y otras cuatro en África) ha sido el primer y principal eslabón para explicar la evolución de esta zoonosis (enfermedad que da el salto de animales a humanos) aunque los científicos aún no han podido demostrar este vínculo que también cuenta con estudios que los desmienten. Tampoco faltan otros candidatos a este salto entre especies como es el caso de los visones.