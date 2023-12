¿Se puede exigir una indemnización por incumplimiento de la promesa de matrimonio?

El plantón en el altar del torero José Ortega a su novia Carmen Otte está acaparando las portadas de prensa rosa del país. El torero decidió no casarse a solo media hora de confirmarse el enlace matrimonial con su novia y así se lo comunicó a su prometida.

El Código Civil es claro respecto a si se debe indemnizar cuando se incumple una promesa de matrimonio: "La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración. No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento”, señala.