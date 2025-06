Lucas pide a su amigo Javier deje de enfadarse cuando liga con chicas, pero su amigo deja caer una información que desmonta su versión

Un nuevo invitado llega a 'El diario de Jorge' con el fin de aclarar un conflicto que tiene con un amigo suyo. Se llama Lucas, tiene 18 años y viene al programa para reprocharle a su amigo sus enfados cuando ve que está ligando con alguna chica. Según le cuenta a Jorge Javier Vázquez, él es un chico muy guapo, razón por la que le resulta fácil "enrollarse" con mujeres. Sin embargo, la última vez que lo hizo delante de su amigo Javier, éste se enfadó e incluso lloró.

Lucas tiene la intuición de que su amigo, en realidad, está enamorado de él. Por eso quiere pedirle en el programa que deje de tener esta actitud cuando habla con otras chicas. Sin embargo, lo que el invitado no se esperaba es que Javier dejase caer una información que desmontaría por completo su reproche.

"¿Habéis sido novios?"

Cuando Jorge Javier le anuncia al invitado que su amigo ha estado escuchando todo lo que ha dicho sobre él, Lucas siente arrepentimiento: "Dime que no". Javier entra en el plató y Lucas resopla: "O sea, que se calme, por favor". Es ahí cuando el invitado suelta el inesperado bombazo: "Para empezar, Jorge, él me pidió un tiempo". El presentador se queda en shock: "Pero, ¿habéis sido novios?". Javier, en vez de responder, lanza una mirada acusatoria al invitado mientras el público se echa las manos a la cabeza.

"Lo único que le pasa ahora mismo a Javier es que está celoso porque él sigue enamorado de mí y lo que quiere es arrejuntarse", justifica Lucas. Javier trata de rebatirle, pero el invitado no le deja hablar echándole en cara sus celos.

"No me pongo celoso, solo me enfado porque si tan guapo eres, te podrías buscar una mujer más guapa porque te gustan las feas y te lías con feas. Por eso me enfado, porque con lo guapo que eres te podrías liar con quien quieras", le explica su amigo. Sin embargo, Lucas no lo ve así: "Porque yo soy yo, soy muy guapo y me lío con quien quiero y con la que se me ponga por delante, obviamente".

El presentador quiere saber si ha estado enamorado de él y, aunque lo niega, Jorge Javier le propone que se lo diga mirándole a los ojos. Cuando éste se gira, nuevamente no le deja hablar: "No se lo puedo decir porque quiere protagonismo este chico, Jorge". "Es que está enamorado de mí, eso es lo que pasa. Porque para guapo yo y para enamorado tú", señala el invitado.