Juan Ortega lo vuelve a hacer: la nueva espantada del 'torero a la fuga'

Mónika Vergara se ha intentado poner en contacto con el torero, pero este le cuelga las llamadas. Aún así, cuenta lo que ha podido descubrir: "He conseguido hablar con su entorno, que es muy cerrado porque él lo tiene muy protegido, pero me dan tres titulares: primero, 'no reconocemos a este Juan'. Ha roto con su novia y me dan un mote, me dicen 'estamos ante el nuevo Escassi' porque es una persona que se está valiendo de la popularidad que le está dando estas circunstancias con sus parejas para seguir llegando las plazas".