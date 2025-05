Hay muchos productos, como los Donettes, donde la mayoría de los ingredientes no son distinguibles a simple vista

Por eso es difícil hacerse una idea de lo que estamos comiendo si no sabemos leer bien la etiqueta

Uno de los rasgos que caracteriza a la mayoría de los alimentos ultraprocesados es que en ellos no se pueden distinguir los ingredientes que contienen. Esto no sucede en alimentos frescos o poco procesados, como una ensalada de lechuga y tomate, donde identificamos fácilmente estos vegetales, o unas sardinas en conserva, donde reconocemos el pescado sin ningún esfuerzo. Sin embargo, cuando se trata de un producto como los Donettes, no somos capaces de distinguir los ingredientes a simple vista, así que no sabemos lo que vamos a comer, a no ser que leamos la lista de ingredientes.

Es importante leer la etiqueta

Afortunadamente los ingredientes deben mostrarse de forma obligatoria en el etiquetado, así que no tenemos más que fijarnos en ellos para conocer la composición de este producto. Debemos saber, además, que estos se citan en orden, según su importancia, así que los que aparecen primero son los mayoritarios.

Simplificando mucho, podríamos decir que este producto es una pequeña rosca de bollería (similar a un bizcocho esponjoso), recubierta de cacao. Al igual que ocurre con otros productos de bollería, está constituido básicamente por harina de trigo, azúcar, grasas, huevo y cacao.

Mirando con lupa

Si hacemos un análisis más detallado, los ingredientes son los siguientes:

Harina de trigo : el ingrediente que figura en primer lugar y por lo tanto, el que se encuentra en mayor proporción. Es lógico, considerando que se trata de un producto de bollería. Esto ya nos da una pista importante para intuir que podemos estar ante un alimento poco interesante desde el punto de vista nutricional. Recordemos que las harinas refinadas no son muy recomendables.

: el ingrediente que figura en primer lugar y por lo tanto, el que se encuentra en mayor proporción. Es lógico, considerando que se trata de un producto de bollería. Esto ya nos da una pista importante para intuir que podemos estar ante un alimento poco interesante desde el punto de vista nutricional. Recordemos que las harinas refinadas no son muy recomendables. Grasas : se utilizan diferentes tipos, en distintas proporciones. Entre ellas se encuentran la de palma y la de palmiste. La primera se extrae a partir de la parte carnosa del fruto de la palma, mientras que la segunda se obtiene a partir del hueso del fruto. Ninguna de las dos se considera saludable, debido a que contienen una notable proporción de ácidos grasos saturados de cadena larga: palmítico y láurico, respectivamente. Además, el aceite de palmiste que se emplea en este producto está totalmente hidrogenado, lo que significa que contiene aún mayor proporción de grasas saturadas que el convencional. Por otra parte, en la elaboración de este producto también se utiliza aceite de girasol.

: se utilizan diferentes tipos, en distintas proporciones. Entre ellas se encuentran la de palma y la de palmiste. La primera se extrae a partir de la parte carnosa del fruto de la palma, mientras que la segunda se obtiene a partir del hueso del fruto. Ninguna de las dos se considera saludable, debido a que contienen una notable proporción de ácidos grasos saturados de cadena larga: palmítico y láurico, respectivamente. Además, el aceite de palmiste que se emplea en este producto está totalmente hidrogenado, lo que significa que contiene aún mayor proporción de grasas saturadas que el convencional. Por otra parte, en la elaboración de este producto también se utiliza aceite de girasol. Cacao : seguramente es lo que más llama la atención de este producto porque se utiliza en la cobertura, que es la parte más visible. Esto puede hacernos pensar que se encuentra en una elevada proporción. Pero no es así. Solo supone un 3,5% sobre el total. Se trata concretamente de cacao desgrasado en polvo.

: seguramente es lo que más llama la atención de este producto porque se utiliza en la cobertura, que es la parte más visible. Esto puede hacernos pensar que se encuentra en una elevada proporción. Pero no es así. Solo supone un 3,5% sobre el total. Se trata concretamente de cacao desgrasado en polvo. Leche desnatada en polvo, huevo, líquido pasteurizado y yema de huevo en polvo: se utilizan para mejorar la textura del bizcocho, logrando que sea más esponjosa y estable. Además, aportan sabor. Con estos fines se emplean también el gluten de trigo, que refuerza la estructura del bizcocho, y los aromas, que mejoran el sabor.

Otros ingredientes peor vistos

En este producto encontramos bastantes aditivos. Esto suele generar desconfianza, pero conviene tener presente que se trata de sustancias seguras. Los aditivos que encontramos se utilizan porque desempeñan diferentes funciones:

Estabilizante : se emplea para evitar que los ingredientes se separen a medida que pasa el tiempo.

: se emplea para evitar que los ingredientes se separen a medida que pasa el tiempo. Gasificantes : se utilizan para conseguir que el bizcocho sea más esponjoso

: se utilizan para conseguir que el bizcocho sea más esponjoso Emulgentes : cumplen la función de facilitar la mezcla de ingredientes que son difíciles de combinar; por ejemplo, el agua y el aceite.

: cumplen la función de facilitar la mezcla de ingredientes que son difíciles de combinar; por ejemplo, el agua y el aceite. Conservadores: prolongan la vida útil del producto, al inhibir el crecimiento de mohos.

Mucho azúcar

Aunque lo hemos dejado para el final, el azúcar es uno de los ingredientes principales de este producto. De hecho, figura en segunda posición. Además de aportar sabor dulce, también cumple otras funciones, como retener humedad y mejorar la textura del bizcocho. Por eso se utilizan también otros azúcares como dextrosa y lactosa.

Si nos fijamos en la información nutricional, veremos que este producto contiene un 28% de azúcares, lo cual es una cantidad bastante considerable.

Para un consumo puntual

En definitiva, se trata de un producto de bollería elaborado con harinas refinadas, grasas de mala calidad nutricional y una cantidad considerable de azúcar, que no aporta nutrientes de interés. Así que no es recomendable para un consumo habitual.